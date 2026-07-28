Volley femminile B1: per Alessandria sarà girone A, mentre continua la costruzione della squadra

Sono 14 le squadre del girone A tra Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta e Sardegna: la federazione ha annunciato la composizione del Campionato B1 Nazionale Femminile di Pallavolo. L’Alessandria Volley è pronta, con un roster giovane e tanto entusiasmo.

Una nuova centrale per l’Alessandria Volley: Noemi Papagno, classe 2006, atleta pugliese originaria di Orta Nova (FG). Nelle ultime 2 stagioni ha disputato il campionato di Serie B1 con la Pieralisi Volley e con la Pallavolo Cerignola, consolidando la propria esperienza a livello nazionale.

Le parole di Noemi: “Sono entusiasta di entrare a far parte di questa nuova famiglia, non vedo l’ora di conoscere tutti e iniziare questa stagione con grinta e determinazione!”

Coperto il ruolo fondamentale di libero. Martina Landonio, classe 2004, originaria di Carate Brianza (MB, è cresciuta nei vivai di UYBA Busto Arsizio e Segrate, maturando poi importanti esperienze tra Serie B2 e Serie C, con Gioiosa Ionica e Tonno Callipo, con cui ha vinto il campionato, e della Todo Sport in Serie B2. Le prime parole di Martina: “Ciao a tutti. Sono molto carica e contenta di iniziare questa nuova esperienza, non vedo l’ora di iniziare e conoscere tutti. Ci vediamo presto al palazzetto”.

Due le promozioni in prima squadra dal settore giovanile: Stefania Motcu, classe 2008, atleta cresciuta nel settore giovanile alessandrino. Per lei dunque una promozione in prima squadra, un’importante occasione di crescita che conferma il progetto tecnico della società, sempre più orientato alla valorizzazione delle proprie giovani. Le parole di Stefania “Non me lo sarei mai aspettata. È la prima volta che ho l’opportunità di allenarmi con ragazze di questo livello e non vedo l’ora. Spero veramente di crescere a livello pallavolistico e divertirmi”.

E Rebecca Rapetti, schiacciatrice classe 2009, alessandrina, cresciuta nell’Alessandria Volley. Per lei un traguardo importante e il punto di partenza di una nuova avventura. Così Rebecca, molto emozionata: “Passare dal settore giovanile alla Prima Squadra rappresenta, per me, un grande passo e non vedo l’ora di mettermi in gioco, iniziando questo nuovo progetto con una squadra giovane e motivata”.