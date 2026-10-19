Volley femminile B1: Alessandria vince 3-1 ad Alpignano col CUS Torino. Sabato 24 l’esordio in casa

Esordio vincente per le ragazze di Ivan Turcich, che conquistano la prima vittoria stagionale al termine di una sfida intensa e combattuta. CUS Torino battuto 3-1 con questi parziali: 20-25, 22-25, 25-17, 20-25 e primi tre punti in classifica.

LA CRONACA DEL MATCH – Nel 1° set l’Alessandria Volley è partita con grande convinzione, trovando nelle conclusioni di Casarin e Polletta punti preziosi per costruire un vantaggio che arriva fino a 8 lunghezze. Le padrone di casa hanno provato a ricucire lo strappo, ma le ragazze di Turcich hanno gestito senza patemi, chiudendo 20-25. Nel 2° set l’andamento è stato simile, con le alessandrine di nuovo avanti di 8. Il CUS, però, ha recuperato lo svantaggio arrivando alla parità. Ma nel momento decisivo l’Alessandria Volley ha trovato maggiore lucidità, conquistando il parziale per 22-25.

Nel 3° set ecco la reazione delle padrone di casa, subito avanti fino al +5. Le ospiti hanno faticato a ritrovare il ritmo dei primi due set ed il CUS ne ha approfittato, accelerando fino a chiudere 25-17.

Nel 4° set è uscito il carattere dell’Alessandria Volley, ritrovando ordine ed efficacia nel gioco e prendendo un vantaggio difeso fino al definitivo 20-25.

LE PAROLE – Così coach Ivan Turcich: «Sono contento per come è andata complessivamente la partita. Rimane un po’ di rammarico per il 3° set, nel quale abbiamo concesso qualcosa di troppo, ma ad inizio stagione può succedere. Siamo stati bravi ad adattarci ai cambiamenti e a non soffrire eccessivamente le palle alte delle avversarie. È un buon auspicio per la stagione, che parte con presupposti positivi».

IL TABELLINO CUS TORINO–ALESSANDRIA VOLLEY 1-3 (20-25, 22-25, 25-17, 20-25).

CUS TORINO: Martin (1), Gerbaudo (2), Marku (4), Basso (13), Filippini (12), Batte (7), Fano (10), Gay (20), Picchiotti (6), Macagno (23), Bianchi (9), Porro (5), Ndoye (8). Allenatore: Sebastian Perrotta.

ALESSANDRIA VOLLEY: Rapetti (1), Dodaro (2), Landonio (3), Casarin (4), Polletta (5), Gennari (6), Amatucci (7), Papagno (8), Ferrari (9), Bovolo (10), Badini (11), Motcu (12), Dragone (14), Piredda (18). Allenatore: Ivan Turcich.

MARCATRICI ALESSANDRIA VOLLEY: Irene Bovolo: 19 punti, Martina Casarin16, Federica Polletta 12, Michela Gennari 8, Noemi Papagno 7, Caterina Piredda 1.

LA CLASSIFICA: Alba, Chieri, Crema, Alessandria e Pavia 3; Palau e Moncalieri 2; La Maddalena e Monza 1; Cagliari, Cus Torino, Aosta, Bellusco e Lecco 0.

PROSSIMO APPUNTAMENTO – Sabato 24 ottobre, alle ore 18 al PalaCima di Alessandria si giocherà ALESSANDRIA VOLLEY – PHI VOLLEY LA MADDALENA, prima partita casalinga della stagione con il calore del pubblico alessandrino. INGRESSO LIBERO.