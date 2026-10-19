Carta identità elettronica: il Comune invita a sostituire i documenti di carta, in scadenza il 31 gennaio 2027
Il Comune di Alessandria invita i cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea (scadenza definitiva il 31 gennaio 2027) ad attivarsi con anticipo, prenotando un appuntamento per sostituire il documento con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), così da evitare disagi e code in prossimità della scadenza.
COMUNE DI ALESSANDRIA
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