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Carta identità elettronica: il Comune invita a sostituire i documenti di carta, in scadenza il 31 gennaio 2027

DiRaimondo Bovone

Ott 19, 2026 , , , , , ,

Il Comune di Alessandria invita i cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea (scadenza definitiva il 31 gennaio 2027) ad attivarsi con anticipo, prenotando un appuntamento per sostituire il documento con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), così da evitare disagi e code in prossimità della scadenza.
I tempi di attesa attuali sono al massimo di 10 giorni. È quindi importante non rimandare: procedendo fin da ora per di affrontare la sostituzione con maggiore tranquillità e contribuendo ad una gestione più ordinata delle richieste, evitando possibili sovraccarichi agli sportelli.

COMUNE DI ALESSANDRIA
UFFICIO ANAGRAFE – Aperture straordinarie dedicate alla sostituzione dei documenti di carta.
INFO – per appuntamento https://servizi.comune.alessandria.it/servizi/prenotazione-appuntamento/?nid=94.
SPORTELLO DEDICATO – piano terra di piazza della Libertà 1, lun-mer-ven 8:30-12; mar-gio 8:30-12:30 / 14:30 – 15:30;
TELEFONO – 0131-515231 oppure 0131-515486 lun.-ven. 8:30-12:30; mar. e gio. 14:30-16:30;
EMAIL – scrivere a: [email protected] indicando recapito telefonico e dati anagrafici;
NUMERO VERDE – 800 755 464 attivo lun.-ven. 9-12

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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