Volley femminile B1: Acrobatica inizia l’anno con una vittoria, Pan Alfieri Cagliari battuto 3-0

Comincia con un vittoria il 2026 di Acrobatica al PalaCima: 3-0 a Pan Alfieri Cagliari con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-15. Le padrone di casa si aggiudicano il primo set con il parziale di 25-19 con le alessandrine sempre avanti fin dal primo punto, con buoni allunghi nel corso della frazione e, da registrare, solo un leggero recupero nelle fasi finali da parte delle squadra ospite.

Nel 2° set ottima prestazione di squadra da parte di Acrobatica, con le ragazze di coach Bruno Napolitano sempre in fuga e le cagliaritane ad inseguire. Nel corso della frazione da segnalare il ritorno di Martina Balboni.

Il 3° set ha ricalcato l’identico fil rouge dei precedenti, ma con maggiori e consistenti allunghi. Buon gioco corale e mai fasi randomiche. MVP della gara Ashley Adubea con 17 punti.

In classifica, dopo 11 giornate, Acrobatica è al 5° posto con 23 punti, dietro a Florens Vigevano (31), Garlasco (20), Mondovì e Villa Cortese (25), e davanti a Sassari (21) Cus Torino (15), Bellusco (14), Aosta (13), Cagliari (11), Novara (8), Chieri (7), Parella (6) e Volpiano (3).

Il presidente La Rosa

LE PAROLE – Queste le dichiarazioni di coach Bruno Napolitano al termine del match: “Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. Il risultato non è stato mai in discussione. Dietro una prestazione del genere, al di là del risultato, c’è del tanto lavoro che abbiamo fatto in queste settimana. Per il recupero di Martina Balboni, un plauso va allo staff medico-sanitario, ai fisioterapisti. Siamo contenti perché la squadra ha reagito bene alle difficoltà, non si è tirata indietro. Abbiamo giocato con un’avversaria che vende sempre cara la pelle, per cui siamo stati molto bravi noi a metterla in difficoltà. Adesso abbiamo nuovamente una piccola pausa e poi la doppia partita Chieri/Parella. Dovremo essere bravi a fare i 6 punti in palio, consci comunque del fatto che ogni gara va giocata con la massima attenzione”.