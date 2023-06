Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati andiamo a vedere nel dettaglio il tempo che ci attenderà nei prossimi giorni.

Venerdì 23 giugno – Cieli poco o parzialmente nuvolosi, tendenza al totale rasserenamento nel corso della giornata. Precipitazioni praticamente assenti, locali veloci rovesci nelle prime ore della giornata. Ventilazione da nord/ nord ovest a tutte le quote, moderati e localmente forti in montagna, di intensità variabile in pianura ma anche qui non si escludono picchi moderati. Temperature che saranno in lieve diminuzione le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime con punte di 33/34º localmente nell’alessandrino.

Sabato 24 giugno – In prevalenza soleggiato, locali addensamenti più compatti nel corso del pomeriggio sui settori alpini. Precipitazioni assenti. Ventilazione debole da nord a tutte le quote, picchi moderati localmente sulle pianure ma in diminuzione in serata. Temperature in calo verso valori vicini alle medie del periodo.

Domenica 25 giugno – Cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, locali cumuli più compatti sui rilievi alpini. Precipitazioni assenti ovunque, ventilazione assente o al più debole a tutte le quote. Temperature stazionarie o in lieve aumento i valori minimi.

Prossima settimana – La tendenza è verso un prosieguo di questo periodo stabile e caldo, tuttavia nel corso della prossima settimana l’espandersi dell’anticiclone delle Azzorre, avrà il beneficio di apportare un caldo più sopportabile. Temperature che si manterranno di poco sopra le medie stagionali, con caldo durante le ore centrali e più “fresco” di notte.

Manuel Atzori