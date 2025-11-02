Volley Femminile, serie B1: Acrobatica sa solo vincere, espugnato 3-1 il campo di Palau

Un’Acrobatica Alessandria con i fiocchi compie l’ennesima impresa di questa stagione, espugnando il difficile campo di Palau contro il Capo D’Orso. Una gara vinta 3-1 (25-19, 15-25, 25-21, 25-21) che ha portato la squadra alessandrina in testa alla classifica con 11 punti (4 vittorie in 4 gare), sempre alla pari con Mondovì (migliore differenza set).

Il presidente Andrea La Rosa sognava un avvio così: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario ,venire a vincere qua sarà dura per tutti. Sabato con il Cus Torino proviamo a continuare il sogno“.

Esulta anche il coach Bruno Napolitano: “Abbiamo preparato questa partita molto bene, abbiamo sofferto, ma nel momento più difficile le ragazze hanno dimostrato di essere una grande squadra , un gruppo unito. Ora serve continuità“.

Sabato alle 18 al PalaCcima arriva il Cus Torino e i tifosi si preparano a spingere l’Acrobatica ancora piu’ in alto. Ingresso ridotto per i ragazzi a 5 euro.

Navigazione articoli