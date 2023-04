Virtus Verona già ai playoff, Juventus Next Gen obbligata a vincere e a sperare negli altri

In campo sabato 22 aprile alle 17.30 allo stadio ‘Gavagnin-Nocini’.

Ultima giornata, ci si gioca il prosieguo della stagione. La Virtus Verona è ai playoff, degna conclusione della sua miglior stagione professionistica. La Juventus Next Gen è fuori, ma potrebbe rientrarci, al termine di un percorso bersagliato dagli infortuni e stoppato in finale di Coppa dal Vicenza. La strada dei bianconeri verso gli spareggi-promozione può prendere 2 direzioni, ma dipende sempre dai risultati altrui: la vittoria contro la Virtus darebbe buone possibilità, ma contano anche i risultati di Renate e Pergolettese. L’arrivo al 3° posto del Vicenza (ora 5°) regalerebbe ai bianconeri il privilegio della finalista di Coppa. Quindi testa, cuore e gambe in campo, occhio sui cellulari in tribuna.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – Al 12° posto con 49 punti (13 vinte, 10 pari, 14 perse, gol 41-44). Arriva dallo 0-1 con l’Arzignano. In trasferta ha fatto 18 punti in 18 gare . Il tecnico Massimo Brambilla (50) ultimamente alterna il 3-5-2 con il 3-4-2-1 . Miglior marcatore Pecorino (6).

Al (13 vinte, 10 pari, 14 perse, gol 41-44). Arriva dallo 0-1 con l’Arzignano. ha fatto . Il tecnico (50) ultimamente alterna il con il . Miglior marcatore (6). VIRTUS VERONA – È 7^ a 55 punti (14 vinte, 13 pari, 10 perse, gol 42-29). Viene dall’1-1 col Renate. In casa ha preso 23 punti in 18 partite. Il presidente-tecnico, in sella da 41 anni col doppio ruolo, è Luigi Fresco (62), che ha alternato 3-5-3 e 3-4-2-1. Miglior marcatore Gòmez (10).

I PRECEDENTI

Sono 3 e la Juve non ha mai vinto: 1 pari e 2 sconfitte, gol 1-5.

1 pari e 2 sconfitte, gol 1-5. ’21-’22 – i veneti si imposero al ‘Moccagatta’ 1-0 (56′ Pittarello su rigore) e al ritorno la Juve pareggiò 1-1 (21′ Barrenechea, 46′ Zigoni).

i veneti si imposero al ‘Moccagatta’ (56′ Pittarello su rigore) e al ritorno la Juve pareggiò (21′ Barrenechea, 46′ Zigoni). ’22-’23 – partita disastrosa, quella di andata: senza i 7 migliori, chiamati in prima squadra, la Juve Next Gen perse malamente 3-0 (44′ Gòmez, 63′ Talarico, 90′ Zarpellon).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Antonio Di Reda (Molfetta)

Assistenti: Antonio Aletta (AV) – Edoardo Maria Brunetti (MI)

4° ufficiale: Marco Schmid (Rovereto)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 3: Albinoleffe-VV 0-0 (10 apr ’22), JNG-Pergolettese 1-1 (2 ott ’22), Trento-VV 0-2 (19 nov ’22).

Il sig. Di Reda, al 1° anno in C, ha arbitrato 10 gare di campionato e 1 di Coppa.