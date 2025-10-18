Motori Sport

Formula Uno: Verstappen vince la sprint di Austin, disastro McLaren

Di

Ott 18, 2025

AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen si prende la sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del mondiale di F1 in programma sul circuito di Austin, e si rilancia ulteriormente nella corsa al titolo. Il pilota olandese della Red Bull capitalizza la pole position conquistata ieri e regola George Russell (Mercedes) dopo anche un breve e intenso corpo a corpo. Ma Verstappen, soprattutto, guadagna altri otto punti sulle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, usciti di scena alla prima curva in un incidente che ha coinvolto anche Nico Hulkenberg (Kick Sauber) ma giudicato incidente di gara dai commissari. A completare il podio è Carlos Sainz (Williams), mentre le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc chiudono in quarta e quinta posizione. A punti anche Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) e Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Motori Sport

Moto GP: Fernandez vince in Australia, Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio

Ott 19, 2025
Motori Sport

Formula Uno: Verstappen in pole ad Austin davanti a Norris, terzo Leclerc

Ott 19, 2025
Calcio Sport

Serie A: basta Bonny, l’Inter batte la Roma all’Olimpico 1-0

Ott 19, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Dagli USA: “Imminente attacco Hamas contro i civili a Gaza, tregua a rischio”

Ott 19, 2025
Motori Sport

Moto GP: Fernandez vince in Australia, Di Giannantonio e Bezzecchi sul podio

Ott 19, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: entro il 31 ottobre le domande per la Carta della Cultura 2025

Ott 19, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Italpress Awards, il vicepresidente della Camera, Mulè: “Emozione enorme”

Ott 19, 2025