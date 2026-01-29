Sport Video

Scherma, il presidente Mazzone: “Il GP di Torino è una tappa verso i Mondiali di Hong Kong”

Di

Gen 29, 2026
TORINO (ITALPRESS) – “Siamo come sempre ambiziosi, veniamo da un inizio di stagione nelle prime 3 gare con 14 podi, abbiamo già avuto i successi di Martina Favaretto e Martina Batini, l’anno scorso Favaretto ha vinto questa gara e anche Tommaso Marini l’ha vinta. Questa è una tappa di avvicinamento fondamentale ai Mondiali di Hong Kong. Da quando il ct Simone Vanni ha preso il timone della nazionale di fioretto, non è stato sbagliato un colpo; veniamo fuori da una stagione in cui si è vinto tutto quello che si poteva vincere”. Così il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, alla presentazione della 16^ edizione del Grand Prix FIE 2026 di fioretto, che si svolgerà nel capoluogo piemontese dal 5 al 7 febbraio all’Inalpi Arena. “Torino è una tappa fissa del nostro mondo. Come fanno anche altri sport, bisogna aprire gli eventi a una spettacolarizzazione, per cui vedo favorevolmente il fatto che prima delle finali, o di contorno alle finali, possa esserci un evento artistico e musicale”.xn3/gm/gtr

Di

