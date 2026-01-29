Lavoro, arrangiarsi con la ‘Gig economy’: nell’UE 28 milioni di addetti

ROMA (ITALPRESS) – Sono 28 milioni i lavoratori della ‘Gig economy’ nell’Unione Europea, una cifra paragonabile agli addetti del settore manifatturiero, e destinata a crescere nei prossimi anni.

Ma che cos’è la ‘Gig economy? La definizione più comune dice “economia dei lavoretti, modello basato su prestazioni di lavoro temporanee, occasionali o freelance, coordinate attraverso piattaforme digitali, app e siti web”.

In Italia il fenomeno si è stabilizzato dopo il boom pandemico: circa 690.000 persone guadagnano attraverso piattaforme digitali, consegnando cibo, vendendo beni o offrendo servizi. Sono alcuni dei dati del Report “Platform work e crisi del lavoro salariato” realizzato dall’Inapp. Lo studio, frutto di tre anni di ricerca sul campo, fotografa un mercato del lavoro in profonda trasformazione . Le piattaforme offrono accesso immediato al lavoro, particolarmente per i migranti , grazie a meccanismi non selettivi basati sui risultati. Non c’è mismatch tra domanda e offerta, grazie agli algoritmi e a una forza lavoro potenzialmente infinita . Ma emergono alcune criticità: il management algoritmico sostituisce la cooperazione, con una pressione continua sulle prestazioni. La frammentazione dei lavoratori – dai rider agli assistenti di cura, dai programmatori ai consulenti – rende inoltre difficile la rappresentanza collettiva .

mrv