Economia IN EVIDENZA Video

Lavoro, in diminuzione la cassa integrazione ordinaria

Di

Gen 29, 2026 , , , , ,
ROMA (ITALPRESS) – A fine 2025 la cassa integrazione ha mostrato segnali di rallentamento. Secondo l’INPS, a dicembre le ore autorizzate sono scese a 35,98 milioni, in calo del 10% rispetto a novembre e del 13% sullo stesso mese del 2024.
Nel complesso, il quarto trimestre chiude a 130,7 milioni di ore: in diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2024, ma in aumento sul trimestre precedente. Il “tiraggio”, cioè la quota di ore davvero utilizzate rispetto a quelle autorizzate, resta stabile: nei primi dieci mesi del 2025 è al 25%, in linea con gli ultimi due anni.
La cassa integrazione ordinaria a dicembre è stata pari a 18,1 milioni di ore, in flessione rispetto a novembre e molto sotto dicembre 2024. Nel trimestre le ore autorizzate arrivano a 66,9 milioni.
Diverso l’andamento della cassa integrazione straordinaria: a dicembre sono state 16,9 milioni di ore, con una parte rilevante legata ai contratti di solidarietà. Nel quarto trimestre il totale è 60,7 milioni, un livello simile al trimestre precedente.
L’INPS indica tra i fattori le difficoltà del metalmeccanico e l’aumento delle ore di solidarietà nelle telecomunicazioni, soprattutto nel mese di ottobre. Quasi azzerata, invece, la cassa in deroga: a dicembre appena 1.600 ore contro circa 730.000 nel quarto trimestre 2024.
Sul fronte Naspi, ad agosto i beneficiari sono stati circa 1,2 milioni, sostanzialmente stabili su base annua.
abr/gtr

Di

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Lavoro, arrangiarsi con la ‘Gig economy’: nell’UE 28 milioni di addetti

Gen 29, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Il presidente della Camera Fontana ha ricevuto il presidente del Parlamento UE Metsola

Gen 29, 2026
Sport Video

Scherma, il presidente Mazzone: “Il GP di Torino è una tappa verso i Mondiali di Hong Kong”

Gen 29, 2026

Ti sei perso...

Economia IN EVIDENZA Video

Lavoro, arrangiarsi con la ‘Gig economy’: nell’UE 28 milioni di addetti

Gen 29, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Lavoro, in diminuzione la cassa integrazione ordinaria

Gen 29, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Il presidente della Camera Fontana ha ricevuto il presidente del Parlamento UE Metsola

Gen 29, 2026
Sport Video

Scherma, il presidente Mazzone: “Il GP di Torino è una tappa verso i Mondiali di Hong Kong”

Gen 29, 2026