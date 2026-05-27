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Giro d’Italia: Valgren vince la tappa di Andalo, Vingegaard saldamente in rosa

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Mag 27, 2026

ANDALO (ITALPRESS) – Michael Valgren, corridore della EF Education-EasyPost, conquista in solitaria la 17esima tappa del Giro d’Italia 2026, la Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri. Il danese, entrato nella maxi-fuga di giornata da ventinove uomini, torna al successo bruciando nell’ultimo chilometro il norvegese Andeas Leknessund (Uno-X Mobility) e il siciliano Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), che vanno a completare il podio di giornata. L’esperto azzurro, grazie a questo risultato, fa un importante balzo in avanti in classifica e torna in corsa per un piazzamento in top 10 (ora è nono). “Me lo ero promesso, ci tenevo ad avere questa sensazione di bagarre – le parole a caldo di Caruso – E’ stata una bella giornata, durissima perchè la tappa era lunga e con tanto dislivello. Nel finale ha vinto il ragazzo che ne aveva di più, Valgren ha indovinato il momento giusto. Sono orgoglioso di me stesso. Classifica generale? Ho guadagnato, ma non era questo l’obiettivo di giornata. Volevo provare a vincere la tappa e lo rifarò”. Settimo sul traguardo anche un altro italiano, Gianmarco Garofoli (Soudal-QuickStep). La maglia rosa di leader resta saldamente sulle spalle del danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Domani la 18esima frazione della corsa Rcs, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 chilometri.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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