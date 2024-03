Recupero a Trieste: gli alabardati puntano il 3° posto, i grigi cercano l’orgoglio

In campo oggi alle 16.15 allo stadio ‘Omero Tognon’ di Fontanafredda.

La Triestina non salirà direttamente in B, pur essendo stata costruita per farlo, ma potrà fare i playoff da terza: vincendo i 2 recuperi, infatti, scavalcherebbe il Vicenza al 3° posto, mentre il Padova, 2°, resta troppo lontano. Gli alabardati hanno saltato l’ultimo turno con l’Atalanta U23, i grigi hanno giocato 3 giorni fa. Stasera i giuliani giocano in casa una partita che sulla carta sembra comoda, contro la quasi retrocessa Alessandria, che però potrebbe ritrovare l’orgoglio nel finale di campionato.

O forse è solo la speranza (sic!) che venga fuori l’amor proprio dei calciatori grigi.

Squadre

TRIESTINA – Sta al 4° posto con 53 punti (16 vinte, 5 pari, 10 perse, reti 50-35) e 2 gare in meno . Arriva dall’1-0 esterno sulla Pro Sesto e ha fatto 7 punti nelle ultime 3. Il tecnico Roberto Bordin (59), 2° stagionale dopo Tesser (1-24), ha trovato l’assetto giusto con il 3-4-1-2. Miglior marcatore Lescano (14).

Sta (16 vinte, 5 pari, 10 perse, reti 50-35) e . Arriva dall’1-0 esterno sulla Pro Sesto e ha fatto 7 punti nelle ultime 3. Il tecnico (59), 2° stagionale dopo Tesser (1-24), ha trovato l’assetto giusto con il ALESSANDRIA – È ultima con 18 punti (-3)e 1 gara in meno, dopo 5 vinte, 6 pari, 21 perse, gol 16-38. Nelle ultime 7 partite ha perso 6 volte, sempre senza segnare. Dopo il pessimo esordio l’allenatore Jonatan Binotto (49), già vice dell’esonerato Banchini, cerca il riscatto ancora col 3-5-2. Squalificato Samele (2) . Miglior marcatore Gazoul (4).

Precedenti

Sono 61, fra A (24), B (8) e C (29), tra il 1928 e oggi. I risultati sorridono agli alabardati: vittorie 23-20, pareggi 18. I gol ai grigi: 74-63. Come mai tutto ciò? Perché in serie A l’Alessandria vinse molte volte con largo margine. In Friuli l’ultima vittoria grigia risale al giugno 1960. Nella gara di andata la Triestina vinse al Mocca 3-0 (9′, 44′ e 88′ Redan). (dati Museo Grigio).

Giudici di gara

Arbitro: Erminio Cerbasi (AR)

Assistenti: Paolo Cozzuto (Formia) – Giuseppe Romaniello (NA)

4° ufficiale: Alberto Poli (VR)

Precedenti dell’arbitro

Solo uno: ALE-Imolese 2-0. Il signor Cerbasi, al 2° anno in serie C, ha diretto 22 gare in categoria.