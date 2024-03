Prosegue l’ attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia Locale , attuata con cadenza mensile.

Nella notte di venerdì scorso, 22 marzo, le autopattuglie dislocate sul territorio hanno proceduto alla verifica di una cinquantina di veicoli, ai conducenti dei quali è stata richiesta la verifica mediante pre-alcoltest, al fine di scongiurare problematiche legate alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

Contestualmente, nella zona centrale della città (via San Giacomo della Vittoria, via San Lorenzo, piazza Santa Maria del Castello, piazza Libertà, corso Roma), le pattuglie hanno individuato persona in possesso di sostanza stupefacente, poi sequestrata e inoltrata all’Autorità competente.

Allo stesso tempo il Nucleo di Polizia Amministrativa ha proceduto al controllo di Pubblici esercizi ed esercizi commerciali finalizzata al divieto di vendita di alcolici ai minori, accertando violazioni di natura penale ed amministrativa.

In queste attività è stata coinvolta anche l’Unità Cinofila Antidroga con il cane antidroga Orso Grigio, che ha ‘annusato’ le abituali zone di spaccio.