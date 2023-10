In campo stasera alle 18.30 allo stadio ‘Briamasco’ di Trento.

Trovata la prima vittoria, l’Alessandria della nuova era Molinaro-Corda-Banchini si avventura fra le montagne del Trentino alla ricerca del 1° successo esterno che lascerebbe, sì, i grigi al penultimo posto, ma accorcerebbe la classifica verso le posizioni che precedono. D’altronde il disastroso inizio di stagione va recuperato un passo alla volta e non si può pretendere tutto subito. Tanto più che si tratta delle 3^ gara in 8 giorni. Il tecnico grigio Banchini beneficia del rientro di due squalificati, Gazoul e Gentile, sperando che quest’ultimo abbia trovato nel frattempo una condizione fisica accettabile, ma perde per lo stesso motivo capitan Ciancio.

E visto che ha funzionato, giochiamo ancora con la cabala: l’unica vittoria dei grigi a Trento avvenne 50 anni fa: era il 28 ottobre….

Squadre

TRENTO – Si trova in zona playoff, 9° posto con 15 punti (4 vinte, 3 pari, 3 perse, gol 11-9), alla pari col Vicenza. Arriva da 2 vittorie di fila. L’allenatore Bruno Tedino (59), alla 2^ stagione in gialloblù, in questa stagione ha sempre giocato con il 4-3-3 .

ALESSANDRIA – Penultima con 5 punti (1 vinta, 2 pari, 6 perse, gol 5-12). Viene dal 3-0 sulla Pergo dopo 6 sconfitte di fila. Il tecnico Marco Banchini (42) punta sul 3-5-2 per trovare il primo successo fuori casa della stagione. Squalificato Ciancio.

Precedenti

Sono 20, tutti in serie C e vedono il Trento in vantaggio: 8-7 le vittorie, 5 i pareggi, 19-16 i gol. L’ultima sfida giocata in Trentino ha 21 anni compiuti: era il 22 settembre 2002 quando i grigi persero 3-2. Ma d’altronde il cammino fra quelle montagne della formazione mandrogna è sempre stato difficile: l’unica vittoria risale al 28 ottobre 1973, esattamente 50 anni fa: finì 1-0 (83′ Mazzia). (dati Museo Grigio).

Giudici di gara

Arbitro: Giorgio Di Cicco (Lanciano)

Assistenti: Marco Sicurello (Seregno) – Salvatore Nicosia (Saronno)

4° ufficiale: Maicol Guiotto (Carbonia)

Precedenti dell’arbitro

Sono 4, 1 solo con i grigi: TN-Luparense 4-1 (serie D), TN-Pro Vercelli 0-0, AL-Novara 2-1 (Coppa Italia), TN-Pro Sesto 1-1. Il sig. Di Cicco, al 3° anno in serie C, è all’esordio con l’Alessandria in gare di campionato. Con lui Trento imbattuto.