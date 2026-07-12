Sport

Tour de France: Van der Poel timbra la 9^ tappa, Pogacar resta in giallo

Di

Lug 12, 2026

USSEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mathieu Van der Poel conquista il successo nella nona tappa del Tour de France 2026, la Malemort-Ussel, accorciata (per il grande caldo) a 154.6 chilometri. Il fuoriclasse dell’Alpecin-Premier Tech si inserisce nella fuga di giornata e, con un’azione magistrale di prepotenza, riesce ad avere la meglio nei confronti di Tobias Johannessen (Uno-X-Mobility), Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ed Alex Baudin (EF Education EasyPost), assicurandosi la sua terza affermazione in carriera nella Grande Boucle. Lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) controlla il gap rispetto ai fuggitivi e difende ancora una volta la “sua” maglia gialla, restando il leader della classifica generale, davanti al danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), staccato sempre di 2’42”.
Domani il primo giorno di riposo; si riprende martedì con la decima tappa, la Aurillac-Le Lioran, di 166.6 km.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Mondiali di calcio: l’Inghilterra batte 2-1 la Norvegia ai supplementari e va in semifinale

Lug 12, 2026
Calcio Sport

Nazionale: Paolo Maldini dt e presidente Club Italia, con Leonardo advisor

Lug 11, 2026
Attualità Sport Video

Premio Ischia, Bragagna “Sul mio podio le vittorie di Tamberi e Jacobs a Tokyo”

Lug 11, 2026

Ti sei perso...

Sport

Tour de France: Van der Poel timbra la 9^ tappa, Pogacar resta in giallo

Lug 12, 2026
TOP NEWS

Il tifone Bavi continua a colpire la Cina, Pechino innalza allerta inondazioni

Lug 12, 2026
TOP NEWS

Marc Marquez vince il Gp di Germania davanti ad Ogura, Martin quinto

Lug 12, 2026
IN EVIDENZA

Ucraina, Moratti “Conte continua a dire bugie, io sostengo Kiev”

Lug 12, 2026