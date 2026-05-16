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Tennis, Foro Italico: Svitolina vince il titolo, in finale Gauff battuta in 3 set

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Mag 16, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Elina Svitolina campionessa degli Internazionali d’Italia 2026. La tennista ucraina – settima forza del seeding – piega al terzo set la statunitense – finalista della passata edizione – Coco Gauff e vince il secondo titolo stagionale, dopo il successo a inizio anno nel Wta 250 di Auckland. 6-4 6-7 (3) 6-2, in due ore e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore di Svitolina, che con il titolo al Foro Italico mette la ciliegina sulla torta in una settimana dove ha battuto la numero 2 del mondo Rybakina e la numero 3 Wta Swiatek.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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