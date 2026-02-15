Sport

Olimpiadi: medaglia di bronzo nella staffetta maschile di fondo

MILANO (ITALPRESS) – Vent’anni dopo lo storico oro di Torino 2006, l’Italia torna protagonista nella staffetta maschile dello sci di fondo a Milano-Cortina 2026.
Gli azzurri Davide Graz, Elia Barp, Martino Carollo e Federico Pellegrino conquistano il bronzo nella 4×7,5 km, battendo all’ultimo respiro la Finlandia nella lotta per l’ultimo gradino del podio.
Ottimo avvio per Graz, che guida il gruppo e lascia Barp in zona podio. Qualche difficoltà in salita per Barp e poi per Carollo, con l’Italia che scivola quarta e rischia di perdere la medaglia.
La magia arriva con il portabandiera Federico Pellegrino: sorpasso decisivo sulla Finlandia e bronzo conquistato per gli azzurri.
L’oro va alla Norvegia, seguita dalla Francia, mentre l’Italia celebra un ritorno storico sul podio nella staffetta maschile.gm/gtr

