Tennis, Wimbledon: Fritz batte Sonego in 4 set e passa agli ottavi

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego non riesce a diventare il quarto italiano della storia a raggiungere almeno tre volte gli ottavi di finale del singolare maschile a Wimbledon, terzo Slam stagionale sull’erba londinese. Il 31enne tennista torinese, numero 69 del ranking ATP, si è arreso nei sedicesimi allo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6 e 7° del mondo, che si è imposto in rimonta in 4 set con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 7-6 (5), dopo 2 ore e 35 minuti di gioco. Fritz sfiderà per un posto nei quarti il vincente del match tra il suo connazionale Frances Tiafoe, n. 19 ATP e 17° del seeding, ed il kazako Alexander Bublik, n. 11 della classifica mondiale e 10 del tabellone.

– Foto Image –

(ITALPRESS).