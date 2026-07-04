Sport

Tennis, Wimbledon: Fritz batte Sonego in 4 set e passa agli ottavi

Di

Lug 4, 2026

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego non riesce a diventare il quarto italiano della storia a raggiungere almeno tre volte gli ottavi di finale del singolare maschile a Wimbledon, terzo Slam stagionale sull’erba londinese. Il 31enne tennista torinese, numero 69 del ranking ATP, si è arreso nei sedicesimi allo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6 e 7° del mondo, che si è imposto in rimonta in 4 set con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 7-6 (5), dopo 2 ore e 35 minuti di gioco. Fritz sfiderà per un posto nei quarti il vincente del match tra il suo connazionale Frances Tiafoe, n. 19 ATP e 17° del seeding, ed il kazako Alexander Bublik, n. 11 della classifica mondiale e 10 del tabellone.
– Foto Image –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Mondiali di calcio: con un rigore di Mbappè la Francia batte 1-0 il Paraguay e va ai quarti

Lug 5, 2026
Sport

Atletica: record italiano di Larissa Iapichino nel salto in lungo, 7.12

Lug 5, 2026
Sport

Tennis, Wimbledon: Berrettini esce ai sedicesimi, Dimitrov vince al 5° set

Lug 5, 2026

Ti sei perso...

Attualità Eventi IN EVIDENZA Politica

Trump: “Gli Usa più ricchi e forti che mai, il comunismo cancro da estirpare”

Lug 5, 2026
Costume & Società Cucina Video

Ricetta: tè verde con pesca e menta fatto in casa

Lug 5, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA Viaggiando

Il segreto della longevità: come prendersi cura della batteria dell’auto

Lug 5, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Mondiali di calcio: con un rigore di Mbappè la Francia batte 1-0 il Paraguay e va ai quarti

Lug 5, 2026