ACLI: Voucher Scuola, domande entro il 16 luglio

C’è tempo fino al 16 luglio, alle ore 13, per richiedere il Voucher scuola, il buono virtuale della Regione Piemonte per gli acquisti legati al diritto allo studio per l’anno scolastico 2026/2027.

Vi sono 2 tipologie di Voucher che non sono cumulabili: Voucher Iscrizione e frequenza, da utilizzare per pagare le rette di iscrizione e frequenza nelle sole scuole paritarie; Voucher Acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dal piano dell’offerta formativa, trasporti.

Il Voucher è destinato a studenti residenti in Piemonte alla data di pubblicazione del Bando e iscritti all’anno scolastico 2026/2027 a scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie o a corsi di formazione professionale. Il nucleo familiare abbia un ISEE 2026 non superiore a 15.748,78 euro. La domanda, presentata sul portale PiemonteTu, può essere presentata, oltre che dai genitor,i anche dallo studente maggiorenne.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91

Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11

Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97

Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91

Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04