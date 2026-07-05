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Tennis, Wimbledon: Berrettini esce ai sedicesimi, Dimitrov vince al 5° set

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Lug 5, 2026

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini si ferma nei sedicesimi di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull’erba londinese. Il 30enne tennista romano, n. 51 ATP e finalista a Wimbledon nel 2021, si è arreso in 5 set, con il punteggio di 6-3 6-4 3-6 5-7 6-3, al bulgaro Grigor Dimitrov, 146° del ranking mondiale. Il match è durato tre ore e 35 minuti. Per un posto nei quarti Dimitrov se la vedrà con il britannico Arthur Fery, 114° della classifica ATP.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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