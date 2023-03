‘Snow volley festival 2023’ a Prato Nevoso, da oggi a domenica. Centinaia di atleti anche dall’estero

Al Gran Finale 2023 a PRATO NEVOSO (Cuneo) sono attesi i migliori snower d’Italia e non solo, con diverse presenze internazionali. La tappa conclusiva del Campionato Italiano Assoluto, indetta e organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo con la collaborazione SNOW VOLLEY ITALIA, è in programma da sabato 1 aprile a domenica 2 aprile. Il torneo promozionale, invece, in programma dal 31 marzo al 2 aprile è organizzato sempre da Snow Volley Italia insieme al CSI (Centro sportivo italiano).

In palio, come nel 2022, lo scudetto tricolore FIPAV. A raccontare quello che è l’evento sono i numeri record delle passate stagioni: oltre 400 presenze, 130 chilometri di piste, 20 campi da gioco per un weekend all’insegna di sport, festa e divertimento.

Giungeranno nella celebre località sciistica di PRATO NEVOSO numerosi atleti da Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Egitto, Uruguay, Spagna, Stati Uniti e Paesi Bassi mentre per l’Italia saranno rappresentate quasi tutte le regioni.

Le categorie di gioco previste sono il 3 contro 3 (maschile e femminile), categoria ufficiale della disciplina e le categorie promozionali 2 contro 2 (maschile, femminile e misto), da cui lo snow-volley deriva prima del cambio nel 2018, e 4 contro 4 (misto).