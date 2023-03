Carlo Pace, uno dei più importanti artisti alessandrini del ‘900, viene riproposto all’attenzione del grande pubblico con il libro “Carlo Pace – Segni – Materiali – Fonemi” (edito da Falsopiano) che verrà presentato sabato 1° aprile alle ore 16 a Palatium Vetus.

Curato da Alberto Ballerino, il volume è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e all’impegno dell’associazione “Città Futura”.

Da parte della Fondazione CRAL la presentazione del 1° aprile è solo un primo passo verso la rivisitazione di questo importante artista alessandrino, la cui figura verrà poi approfondita in un’esposizione in programma proprio a Palatium Vetus.

Le parole

Così il presidente notaio Luciano Mariano: “Quest’anno la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha deciso di portare all’attenzione del pubblico il maestro alessandrino Carlo Pace, una figura fondamentale nel panorama artistico e culturale nazionale della seconda metà del Novecento, organizzando due appuntamenti di rilievo per avvicinarci alla vita e alle opere dell’artista. La presentazione del volume sarà il primo evento, e nel corso del mese l’inaugurazione della mostra dedicata interamente a Pace. La sede, come sempre, sarà Palatium Vetus, per una sfida: dedicare una mostra ad un artista “controcorrente” che ha prodotto un gigantesco lavoro, consistente in migliaia di opere”.

Info

Ingresso a Palatium Vetus gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

Per prenotare: [email protected]