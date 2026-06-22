Tennis: Sinner numero 1 del mondo per la 77^ settimana in carriera

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner è alla 77^ settimana della carriera da numero 1 del mondo. Il tennista altoatesino, in attesa di esordire lunedì prossimo a Wimbledon, dopo la “strana” uscita di scena al secondo turno del Roland Garros, guida ancora la classifica ATP, sempre davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e al tedesco Alexander Zverev. Anche Flavio Cobolli trova spazio nella top ten: il romano è stabile in 10^ piazza. Un solo cambiamento nelle zone alte della classifica internazionale: il russo Daniil Medvedev scende dal 7° al 9° posto, con il serbo Novak Djokovic sempre 8°. Guadagna invece 2 posizioni lo statunitense Taylor Fritz, che balza dal 9° al 7° posto grazie alla finale centrata ad Halle.
Sempre 8 gli azzurri nella top 100: dietro a Sinner e Cobolli, trovano posto Lorenzo Musetti, 15°, e Luciano Darderi, 16°. A ruota ecco Matteo Arnaldi, 35°, e Matteo Berrettini, 49°. Poco più dietro Mattia Bellucci, 65°, e Lorenzo Sonego, 72°.
Questa la top ten della nuova classifica ATP:
1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (–)
2. Carlos Alcaraz (Esp) 9.460 (–)
3. Alexander Zverev (Ger) 7.190 (–)
4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.440 (–)
5. Ben Shelton (Usa) 4.160 (–)
6. Alex De Minaur (Aus) 4.110 (–)
7. Taylor Fritz (Usa) 3.915 (+2)
8. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (–)
9. Daniil Medvedev (Rus) 3.580 (-2)
10. Flavio Cobolli (Ita) 3.460 (–)
Così gli altri italiani:
15. Lorenzo Musetti 2.325 (–)
16. Luciano Darderi 2.300 (+1)
35. Matteo Arnaldi 1.336 (-1)
49. Matteo Berrettini 985 (–)
65. Mattia Bellucci 876 (+9)
72. Lorenzo Sonego 833 (-7)
128. Francesco Maestrelli 480 (-4)
130. Stefano Travaglia 464 (+2)
– foto Ipa Agency –
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