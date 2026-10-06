Tennis, Sinner: “Il mio 2026 è finito, devo sottopormi ad un ciclo di cure al ginocchio”

ROMA (ITALPRESS) – “Ciao a tutti. Vorrei darvi un piccolo aggiornamento. Insieme ai medici ho deciso che devo sottopormi a un ciclo di cure per il ginocchio, il che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita. Gli ultimi 2 anni, e soprattutto il finale di stagione sul campo, mi hanno regalato tantissime sensazioni ed emozioni bellissime. Quest’anno, invece, sarà molto diverso. Ma in questo momento devo anche pensare alla mia carriera a lungo termine. Per questo farò tutto il possibile per tornare al 100%. Vi ringrazio già da ora per il vostro sostegno e spero di rivedervi prestissimo di nuovo in campo”. Il numero 1 del tennis mondiale, Jannik Sinner, ha annunciato che il suo 2026 è già terminato e che rientrerà nel 2027, saltando, dunque, anche le ATP Finals. ari/gtr

(Fonte video: profilo X di Jannik Sinner)

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