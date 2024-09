Tennis, Sinner consolida il primato nel ranking Atp

ROMA (ITALPRESS)- Jannik Sinner inizia la settimana numero 14 da numero 1 del mondo. Il primo italiano a vincere due Slam in singolare in una stessa stagione, Australian Open e US Open, e il primo giocatore dopo Guillermo Vilas nel 1977 a conquistare i suoi primi due major in carriera nella stessa stagione, ha superato per settimane in vetta alla classifica Andy Roddick. Alla luce della vittoria di Sinner a Flushing Meadows sull’americano Taylor Fritz, che guadagna cinque posizioni e si attesta settimo, ‘A-Rod’ resta l’ultimo campione Slam USA in singolare maschile. Sinner ha un vantaggio di 4.105 punti sul tedesco Alexander Zverev, nuovo numero 2 del ranking, e per questo è il grande favorito per chiudere in vetta a fine stagione. Lo spagnolo Carlos Alcaraz resta terzo, il serbo Novak Djokovic scivola di due gradini ed è quarto. Per quanto riguarda gli italiani, nel ranking ATP di questa settimana troviamo sette giocatori tra i primi 50 e nove tra i primi 100.

