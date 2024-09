Le quattro giornate degli incontri dell’8^ edizione del “Torneo Nazionale Città di Alessandria – VI Memorial Eugenio Taverna – Tennis in Carrozzina”, da giovedì 12 a domenica 15 settembre, saranno ospitate presso la Nuova SAVES SSD in via Giordano Bruno 96 in Alessandria, per l’organizzazione della Società Sportiva Dilettantistica “Volare”, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Alessandria e Comitato Italiano Paralimpico.

Sorteggio del tabellone di singolo mercoledì 11 settembre, con un montepremi totale di 3.000 euro. Sono attesi atleti con disabilità provenienti da varie parti d’Italia, che in singolare e in doppio saranno in campo suddivisi nelle categorie open, quad, donne, offrendo giornate di sport con competizioni agonistiche di alto livello.

Gli organizzatori hanno previsto una “cena di gala” venerdì 13 settembre presso il centro sportivo e il programma si concluderà la mattina di domenica con le finali di singolo e doppio, cui seguiranno le premiazioni.