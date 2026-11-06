Sinner annuncia la fine della collaborazione con Cahill: “Mi hai insegnato tanto”

ROMA (ITALPRESS) – Com’era nell’aria ormai da tempo, la lunga e proficua collaborazione fra Jannik Sinner e Darren Cahill arriva al capolinea. È lo stesso campione altoatesino ad annunciarlo in un video sui social. “Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2022, ero solo un ragazzo di vent’anni con un sacco di domande. Non mi hai mai dato tutte le risposte: mi hai aiutato a trovarle da solo. Sei arrivato come uno dei miei allenatori. Molto rapidamente, sei diventato molto più di questo. Una persona di cui fidarmi, qualcuno su cui poter contare. Un amico, un mentore”. Sinner ripercorre le tappe di un cammino che nel giro di pochi anni gli ha permesso di diventare uno dei migliori giocatori del circuito. “Melbourne, il primo Slam, il numero uno del ranking: ce l’abbiamo fatta”, ricorda il 25enne di San Candido, che è riuscito a trattenere Cahill al suo fianco oltre il previsto: “Mi avevi detto che ti saresti fermato dopo il 2025 e, in qualche modo, sembrava non riuscissi a liberarmi di te. Ma i trofei non sono ciò che ricorderò di più. Ho sempre saputo di essere in buone mani. E non solo io: con te eravamo più di una squadra”. “Mi hai insegnato tanto – gli riconosce Sinner – che il tennis è importante, ma non è tutto, che essere un buon giocatore inizia dall’essere una brava persona, e che le cose complicate possono essere semplici. Spero di averti insegnato qualcosa anch’io”.

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(Fonte video: Profilo Instagram Jannik Sinner)