Mattarella: “L’Europa di fronte ad un nuovo crocevia della storia”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ indubbio che l’Europa si trovi oggi di fronte ad un nuovo crocevia della sua storia e che debba scegliere di assumere responsabilità più ampie della vita internazionale, il quadro non si presenta semplice, segnato dalla brutale aggressione della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, dall’aggravarsi dei conflitti in Medioriente, dal riacutizzarsi di numerose crisi, talvolta dimenticate, in altre parti del mondo, mentre tornano ad riaffacciarsi gravi pretese di dominio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro con una delegazione della Fondazione Nizami Ganjavi, organizzazione internazionale creata nel 2012 in Azerbaijan, impegnata nella promozione del dialogo tra popoli, culture e nazioni. sat/gsl (Fonte video: Quirinale)

Navigazione articoli