Ucraina, Tajani: “L’unità dell’Europa è fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi pare che il presidente Costa abbia detto che la richiesta dell’Italia è legittima. L’Italia pone un problema politico concreto che riguarda il ruolo geopolitico dell’Ue, noi vogliamo che conti di più e per farlo deve parlare con una sola voce. L’unità di tutta l’Europa è fondamentale per contare in questa trattativa. Mi pare che Costa abbia dato una risposta positiva e mi auguro si possa affrontare e risolvere il problema perché serve un portavoce dell’Europa, altrimenti è economicamente forte, ma rimane politicamente debole”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine degli “Stati Generali dei garantisti”. xb1/sat/azn

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