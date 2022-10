Si recupera Vicenza-Juventus Next Gen, rinviata per le nazionali: entrambe hanno bisogno di vincere

Si gioca mercoledì 12 ottobre alle 20.00 allo stadio ‘Menti’.

E’ il recupero della gara della 5^ giornata, prevista per il 24 settembre e rinviata per via dei 6 convocati in nazionale della baby-Juve.

Il Vicenza di Francesco Baldini ci arriva con 8 punti che valgono l’8° posto in classifica, dopo 2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, gol 13-8.

La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla ha la peggior classifica della sua breve storia: 5 punti, 16° posto, zona playout mai toccata prima, dopo 1 vinta, 3 pari, 2 perse, gol 10-10.

Stessi risultati per le due squadre nelle ultime uscite: i biancorossi arrivano dal successo in Coppa (2-1 alla Virtus Verona) e dall’1-1 interno con la Pro Patria; i bianconeri sono reduci anch’essi dalla vittoria in Coppa Italia (3-1 a Lecco) e dal pirotecnico 3-3 a Piacenza.

I PRECEDENTI

Nessuno.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco)

Assistenti: Franco Iacovacci (LT) / Davide Conti (Seregno)

4° ufficiale: Giorgio Bozzetto (BG)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 3, tutti con i bianconeri: JU23-Pontedera 1-1 (22 set ’19), JU23-Albinoleffe 1-1 (9 feb ’20), JU23-Lecco 1-0 (7 nov ’21). Il sig. Arena, al 4° anno in serie C, non ha mai diretto il Vicenza.