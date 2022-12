Si gioca sabato 17 dicembre alle 14.30 allo stadio ‘Orogel-Manuzzi’.

Ultima di andata, Alessandria alle prese col Cesena, la squadra degli ex. Lì sono approdati, dopo il repulisti societario estivo, Prestìa, Coccolo, Chiarello e Corazza: due difensori, un centrocampista e un attaccante, dalla serie B (con retrocessione) alla serie C (per la promozione). Chissà che emozione proveranno. Corazza però ha già detto: “Se segno, esulto”.

Nel frattempo patron Di Masi ha già pagato tutti gli stipendi di novembre e tutte le spese societarie, escluso il debito da rateizzare con l’Agenzia delle Entrate. Con le trattative per la cessione/acquisizione in stallo, non resta che sperare che i ragazzi di Rebuffi trovino punti girando intorno alla boa, là, vicino all’Adriatico.

LE SQUADRE

CESENA – E’ 3° in classifica con 34 punti (10 vinte, 4 pari, 4 perse, gol 25-12) e punta alla promozione diretta. Arriva da 2 vittorie di fila con formazioni di bassa classifica (S.Donato e Vis Pesaro) e in casa ha fatto 17 punti , la metà esatta di quelli che ha. L’allenatore è Mimmo Toscano (51), preso apposta per il salto di categoria; ha le idee chiare e finora ha schierato squadra col 3-4-1-2. Miglior marcatore è l’ex-grigio Corazza (11). Squalificato Calderoni .

Arriva dal 2-2 col Montevarchi e non vince da 6 gare. Fuori casa ha ottenuto 9 punti, meglio che al ‘Mocca’. Il tecnico Fabio Rebuffi ha utilizzato nell’ultima uscita il 4-2-3-1. Miglior marcatore Nepi (2).



I PRECEDENTI

Sono solo 4, a cavallo del millennio, tutti in C. Il bilancio è negativo per i grigi: 0 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, gol 3-5. Doppia sconfitta in casa romagnola (1-0 e 2-1) e doppio pareggio al ‘Moccagatta’ (1-1). L’unica rete mandrogna segnata al ‘Manuzzi’ (8 ottobre 2000) porta la firma di Scaglia. (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa)

Assistenti: Alessandro Parisi (BA) / Matteo Taverna (BG)

4° ufficiale: Riccardo Boiani (PU)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Solo uno: CE-Pontedera 2-1 (19 ott ’21). Il sig. Rinaldi, al 3° anno in C, non ha mai arbitrato l’Alessandria.