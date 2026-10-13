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Serie C: la Juve Next Gen strappa lo 0-0 al Lumezzane giocando più di un’ora in dieci

DiRaimondo Bovone

Ott 13, 2026 , , , ,

La baby-Juve ha finalmente interrotto la striscia negativa dopo 3 sconfitte di fila, muovendo la classifica dopo una partita complicata, giocando per più di 1 ora in inferiorità numerica. Ma c’è anche un po’ amaro in bocca, viste le occasioni avute dai bianconeri negli ultimi minuti.
Sotto gli occhi dei dirigenti Ricky Massara e Giorgio Chiellini, per la prima volta quest’anno al Moccagatta, la gara è scivolata via senza sussulti per quasi mezzora, poi un’uscita sbagliata del portiere Radu, su contropiede degli ospiti, gli ha procurato il cartellino rosso, lasciando i torinesi in 10 al 28′. Cambio forzato per Brambiilla che ha tolto Amaradio per mettere il portiere Mangiapoco. Altra pasta, altra sicurezza: 3 parate importanti e tanta tranquillità per i compagni che, piano piano hanno tirato fuori il coraggio. Chiuso senza spaventi il primo tempo, nella ripresa la Juve ha subìto l’accerchiamento del Lume, più convinto del primo tempo, ma ha avuto un po’ di fortuna sulla traversa di Boffelli, con Mangiapoco battuto, e verso il quarto d’ora per l’auto-palo del difensore Brugarello, bravo nell’anticipo su Ebone, ma maldestro nel tocco. Passata la paura, la baby-Juve è cresciuta, difendendo con sicurezza e sfiorando la vittoria nel finale. In rapida sequenza un rasoterra di Leone parato dal portiere, il non-tiro di Grelaud che aveva la palla sul piede sbagliato dopo una bella azione e il colpo di testa di Corradi che ha preso la traversa.
IN CLASSIFICA – Dopo questa gara di recupero, il Lume sale a quota 12 ed entra in zona playoff, la Juve si porta a 7 punti e resta in zona playout, a ridosso delle altre 2 piemontesi Pro Vercelli e Novara.

JUVENTUS NEXT GEN-LUMEZZANE 0-0
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Radu; Turco (dal 18’ s.t. Leone), Corradi, Brugarello; Savio, Macca, Mazur (dal 18’ s.t. Rizzo), Grelaud; Amaradio (dal 31’ p.t. Mangiapoco), Guerra (dal 1’ s.t. Durmisi), Elimoghale (dal 29’ s.t. Pagnucco).
PANCHINA Fuscaldo, Van Aaerle, Verde, Keutgen, Merola, Ripani, Montero. All. Brambilla
LUMEZZANE (3-5-2): Andrenacci; Ndiaye (dal 42’ s.t. Diodato s.v.), Nwachukwu, Boffelli; Ghillani (dal 28’ s.t. Perina), Rolando, D’Agostino (dal 18’ s.t. Pavanati), Rocca (dal 28’ s.t. Menegazzo), Mancini; Anatriello, Ebone (dl 18’ s.t. Monachello).
PANCHINA Filigheddu, Busi, Gauli, Ghidini, Deratti, Baroncioni, D’Angelo, Diodato, Balvedere. All Sammarco

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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