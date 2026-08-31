Calcio Sport

Serie C, girone A: pirotecnico pareggio a Carpi per la Juve Next Gen, 3-3

DiRaimondo Bovone

Ago 31, 2026 , , , ,

Partita spettacolo al ‘Cabassi’ di Carpi, una di quelle che valgono anche più del prezzo del biglietto. Il Carpi ha conquistato il 1° punto in campionato, dopo la sconfitta di Brescia all’esordio, illudendosi di dominare la partita e raddrizzandola solo nel recupero, mentre la baby-Juve, che aveva battuto il Novara nella prima giornata, ha sbandato nella prima mezzora, ha ribaltato il risultato e si è vista acciuffare nel finale. In classifica i piemontesi sono al 2° posto con 4 punti, gli emiliani al 13° con 1. Nel prossimo turno Carpi in trasferta con l’Albinoleffe, Juve in casa con la Pergolettese.

CARPI-JUVENTUS NEXT GEN 3-3
GOL: 22′ pt Morosini (C), 26′ pt Puletto (C), 38′ pt Pagnucco (JNG); 7′ st Amaradio (JNG), 12′ st Oboavwoduo (JNG), 46′ st Sall (C).
CARPI (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Nesi (10′ st Bagatti), Figoli (20′ st Vitale), Astrologo, Cecotti (31′ st Carcani); Puletto, Morosini (10′ st Casarini); Montipò (31′ st Sall). PANCHINA: Gasperini, Perta, Gatti, Maggio, Desole, Giva, Tcheuna, Rigo, Forapani. All.: Cassani.
JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Radu; Verde (1′ st Guerra), Montero, Corradi; Savio, Owusu, Macca, Oboavwoduo (26′ st Grelaud), Pagnucco; Amaradio (26′ st Eimoghale), Konate (42′ st Ripani). PANCHINA: Fuscaldo, Cat Berro, Brugarello, Rizzo, Keutgen, Merola, Leone, Durmisi. All.: Brambilla.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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