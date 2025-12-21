Serie C, girone B: finisce 1-1 tra Bra e Juve Next Gen, si torna in campo a gennaio

La Juventus Next Gen trova il 5° risultato utile di fila (4° pareggio) e chiude il girone di andata al 12° posto con 21 punti, a -2 dalla zona playoff e + 6 su quella playout. Il Bra rialza la testa dopo la sconfitta di Terni e resta invischiato nella zona rossa, 17° posto con 15 punti, alla pari col Perugia.

Sul sintetico di Sestri Levante braidesi più brillanti nel primo tempo, con la rete di Baldini dopo uno scambio volante con Sinani e conclusione di piatto al volo. Dopo la reazione immediata della Juve (parata di Renzetti su Anghelé), padroni di casa vicini al raddoppio tre volte, con la difesa ospite a fare buona guardia. Nella ripresa pareggio immediato dei bianconeri con una meravigliosa punizione da 20 metri di Puczka, imparabile mancino in diagonale sul palo lungo. Sull’1-1 gara d’attacco della Juve per provare a vincere: a parte un paio di rischi in contropiede, i ragazzi di Brambilla sono stati frenati dal bravo Renzetti e da qualche errore di mira sotto porta.

BRA-JUVENTUS NEXT GEN 1-1

GOL: 5′ pt Baldini (B), 4′ st Puczka (JNG).

BRA (3-5-2): Renzetti; Rottensteiner (10′ st Morleo), Cannistrà, Sganzerla; Tuzza (29′ st Lionetti), De Santis, Brambilla (29′ st Campedelli), La Marca, Maressa; Sinani (44′ st Minaj), Baldini (44′ st Chianese). A disp. Franzini, Menicucci, Di Biase, Fiordaliso, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Cucciniello, Chiabotto. All. Nisticò.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Turicchia, Gil, Brugarello; Cudrig, Faticanti, Mazur (1′ st Owusu), Puczka; Anghelè, Deme (1’st Okoro); Guerra. A disp. Bruno, Fuscaldo, Amaradio, Savio, Ngana, Vacca, Scaglia, Pagnucco, Martinez, Perotti. All. Brambilla