Chi era presente giura che sarebbe stato giusto il pareggio. Ma nella pallavolo non esiste, alla fine uno vince e uno perde. E sabato scorso al PalaCima le ragazze dell’Alessandria Volley (2° posto) si sono aggiudicate il big match di giornata, superando in rimonta la temibile Rosaltiora Verbania (3° posto in classifica) con questi parziali: 23-25, 25-17, 20-25, 25-22, 15-11.

Primo set – inizio molto contratto, con le alessandrine sempre ad inseguire fino al 21-18 a proprio favore, ribaltato dalle ospiti che hanno chiuso 25-23.

Secondo set – alessandrine subito avanti con le verbanesi ad inseguire per tutta la frazione, ma il vantaggio iniziale era troppo ampio e la chiusura della frazione è stata agevole: 25-17.

Terzo set – buona partenza per le ragazze di Ruscigni, in testa fino a metà frazione. Poi reazione delle ospiti e rush finale fino al 25-20. Dunque Verbania avanti 2-1 e Alessandria ad inseguire.

Quarto set – reazione delle ragazze di casa, brave a cambiare atteggiamento e a portare a casa una frazione giocata sul filo dell’equilibrio. Sul 14-14 scatto verbanese fino al 18-15, ma le zampate vincenti Marku e compagne hanno regalato un filotto di 8 punti, rintuzzando il tentativo di rimonta e chiudendo 25-22.

Tie-break – Ponzano e socie sempre a condurre con Verbania ad inseguire, senza però riuscire nella rimonta. Quindi vittoria parziale di Alessandria 15-11 (finale 3-2), marcando l’11^ vittoria su 12 incontri e la conferma del 2° posto in classifica, garanzia per i playoff.

La classifica

Dopo la 12^ giornata questi sono i numeri: Lilliput 35, Alessandria 32, Verbania 26, Issa Novara 23, Real Venaria 22, Ovada 21, La Vanchiglia To 18, Cigliano 16, Sammaborgo 15, Piossasco* 13, Pavic* 12, Pianezza e Valenza 7, Igor 2. * 1 partita in meno.

La prossima sfida

Sarà sabato 21 gennaio alle 17,45 al Palasport ‘Geirino’ di Ovada: l’Alessandria Volley sarà ospite dell’Ovada pallavolo.