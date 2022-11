Era il giorno previsto per il ‘closing’, ma non si è chiuso niente. Luca Di Masi resta l’unico proprietario dell’Alessandria.

“Si torna indietro di un mese” ha spiegato l’avvocato Federico Restano di Torino, legale del patron grigio. Del presunto acquirente nessuna traccia. “Oggi il presidente ed io ci siamo presentati dal notaio, come previsto dal preliminare di vendita, ma la controparte non c’era, così come non c’era traccia dei versamenti previsti a favore delle casse societarie”. Già, perché Di Masi vuole vendere, ma non chiede nulla per sé e vende una società senza debiti. Ha spiegato l’avvocato: “Ora dovremo riprendere i contatti interrotti un mese fa, ma non ripartiamo da zero. Ci sono interessi locali, nazionali ed internazionali e noi siamo pronti subito. Non abbiamo una deadline. Ma dobbiamo ricominciare”. Per ora, dunque, l’Alessandria continua con Luca Di Masi.

