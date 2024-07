Serie A al via su DAZN tra novità, conferme e interattività

MILANO (ITALPRESS) – Un racconto sempre più stadio-centrico e interattivo. E’ questo l’obiettivo dell’offerta di DAZN che inaugura il nuovo ciclo 24-29 di Serie A Enilive, arricchito con postazioni e telecamere che si accenderanno nei pre e post partita. Il volto di punta di DAZN sarà Diletta Leotta che condurrà il nuovo Show da Stadio live dai principali “templi del calcio italiano”. Ad accompagnare il pubblico di tifosi connessi in app, di volta in volta si alterneranno i telecronisti che interverranno in video per condividere a caldo l’analisi della partita.

xh7/mgg/gtr

Navigazione articoli