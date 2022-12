Nastri rossi per Alessandria, nastri rossi per l’Alessandria Volley. Nastri rossi per far rivivere la nostra città. Nastri rossi come simbolo di “sinergia” , una sinergia vincente tra le tante componenti che, unite da un unico intento, formano la comunità, intesa come unica e forte entità verso grandi obiettivi.

Tra queste componenti c’è e sempre ci sarà anche l’ Alessandria Volley perché, come del resto tutte le società sportive del territorio, è un patrimonio e lo dovrà sempre essere per la città di Alessandria. Dopo aver evidenziato le motivazioni che hanno spinto il sodalizio alessandrino a dare l’adesione a questa iniziativa, parliamo di volley giocato, parliamo di Nastri rossi che hanno colorato le tribune del Palacima come simbolo di vittoria. Simbolo di una vittoria che, con l’ennesimo “ruggito”, le ragazze del presidente Andrea La Rosa hanno ottenuto portando così in dote 3 preziosissimi punti in classifica a spese della valida, forte e storica compagine del Pavic di Romagnano Sesia.

Nel folto pubblico che ha gremito il Palacima presenti anche il dindaco di Alessandria Giorgio Abonante e la promotrice dell’iniziativa “Nastri rossi” Lorenza Vitale Cesa .