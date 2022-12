La Chiesa di Santa Maria di Castello ha bisogno dell’aiuto di tutti noi! Firmate, firmate, firmate… tutti possono partecipare, minori e stranieri compresi.

La chiesa di Santa Maria di Castello , recentemente interessata da un crollo parziale del tetto e quindi bisognosa di lavori di manutenzione, può essere considerata un simbolo della storia urbana di Alessandria. Viene indicata, infatti, come luogo più antico della città in assenza del polo religioso per eccellenza: l’antica cattedrale di San Pietro del XII secolo demolita su ordine di Napoleone Bonaparte nel 1803. La chiesa è situata nella omonima piazza e insieme costituiscono il cuore di Borgo Rovereto, antico quartiere del centro storico di Alessandria. Castrum Roboreti, o più semplicemtne Roboretum, così erano gli antichi nomi latini, già curtis regia nell’VIII secolo, fu uno degli otto insediamenti che contribuirono alla fondazione della città di Alessandria nella seconda metà del XII secolo.