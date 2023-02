Semifinale di ritorno di Coppa Italia serie C: la Juventus Next Gen deve ribaltare l’1-2 di Foggia

Si gioca mercoledì 15 febbraio alle 20.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

Tutto in una gara, tutto in 90 minuti, oppure in 120, oppure ai rigori. Dalla sfida di Alessandria uscirà una squadra vincente e una squadra perdente, una che andrà in finale di Coppa e l’altra che rosicherà sui rimpianti. Juventus Next Gen-Foggia promette di essere una partita bellissima, con una cornice di pubblico davvero insolita per le gare interne della baby-Juve: attese 2.500 persone, di cui un migliaio dalla Puglia, le altre da Torino con il coinvolgimento del settore giovanile bianconero e delle academies. Prezzi popolarissimi: biglietti gratis per i ragazzi, 5 euro per tutti gli altri.

LE SQUADRE

JUVENTUS NEXT GEN – All’ 8° posto nel girone A con 38 punti (10 vinte, 8 pari, 9 perse, gol 36-32), è approdata in semifinale superando, sempre in trasferta, Lecco (3-1), FeralpiSalò (5-2), Sangiuliano City (1-0) e Padova (2-1). Il tecnico Massimo Brambilla ultimamente ha utilizzato il 3-5-2 . Miglior marcatore Pecorino (6). Ha già vinto il trofeo nel ’19-’20.

All’ (10 vinte, 8 pari, 9 perse, gol 36-32), è approdata superando, sempre in trasferta, (3-1), (5-2), (1-0) e (2-1). Il tecnico ultimamente ha utilizzato il . Miglior marcatore (6). FOGGIA – E’ 5° nel girone C a quota 40 (11 vinte, 7 pari, 9 perse, gol 39-33) ed è in semifinale dopo aver battuto Picerno (5-4 d.c.r), Juve Stabia (3-2 d.c.r.), Crotone (2-0) e Catanzaro (2-0). L’allenatore Fabio Gallo ha giocato sempre col 3-5-2. Migliori marcatori Garattoni (6), Ogunseye (5). Ha già vinto il trofeo 2 volte: ’06-’07 e ’15-’16.

I PRECEDENTI

Uno, la gara di andata: finì 2-1 (4′ Ogunseye, 21′ Poli, 54′ Ogunseye).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Marco Monaldi (MC)

Assistenti: Andrea Cravotta (Citta’ di Castello) / Lorenzo Giuggioli (GR)

4° ufficiale: Andrea Calzavara (VA)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 5: Olbia-JU23 0-1 (12 dic ’18), Siena-JU23 1-1 (13 gen ’20), Palermo-FG 3-0 (10 ott ’21), FG-Turris 2-0 (playoff, 1 mag ’22), Padova-JU23 0-1 (playoff, 21 mag ’22). Il sig. Monaldi, al 5° anno in serie C, ha diretto 67 gare di campionato, 4 di playoff e 2 di Coppa.