Alessandria Calcio: salta l’allenatore Rebuffi, c’è attesa per il nome del sostituto. E Filip va al Cluj

San Valentino bollente per l’Alessandria: il tecnico Fabio Rebuffi è stato esonerato e il centrocampista romeno Robert Filip (2002) è andato al Cluj.

Qualche avvisaglia c’era stata domenica, dopo l’1-1 con il San Donato Tavarnelle e la mancata presenza di Rebuffi in sala stampa, dove parlò il ds Cerri. Pesano certe sue parole: “Il primo obiettivo della società è la salvezza”, concetto ripetuto più volte, che lasciano capire come la confusione tattica delle ultime partite, il continuo cambio di modulo e la gestione dei giovani non sia piaciuta ai piani alti, al pari della classifica deficitaria.

E così Di Masi ha deciso: a 11 giornate dalla fine, in piena lotta salvezza, l’idillio estivo fra il giovane tecnico e la società ha scritto la parola ‘Fine’. L’allenamento del pomeriggio, il primo della settimana, lo ha condotto il tecnico della ‘Primavera’ Fulvio Fiorin, in attesa dell’annuncio del nome del nuovo allenatore.

Mercato

Era ancora aperto in Romania, dove è approdato il giovane Robert Filip, classe 2002, nazionale U20 romeno. Lo ha acquistato a titolo definitivo il Cluj, prestigioso club balcanico attualmente al 2° posto della serie A a -2 dalla capolista. Il ragazzo che firmò la vittoria dei grigi a San Donato (16 presenze), ha un valore riportato da Transfermarkt di 100.000 €. Non sappiamo se sia stato venduto per quella cifra, però è stato sicuramente un buon colpo per l’Alessandria. Complimenti al ds Cerri.