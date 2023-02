Regione Piemonte: online “Scelta sociale” con 90 milioni di euro destinati ad anziani e disabili

È stata presentata settimana scorsa dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dall’assessore alle Politiche Sociali Maurizio Marrone la piattaforma online di “Scelta Sociale”, la nuova misura destinata a rivoluzionare il mondo dell’assistenza sociosanitaria piemontese.

Al momento sulla piattaforma Scelta sociale è possibile richiedere il voucher per la domiciliarietà, nelle prossime settimane sarà possibile presentare domanda per il voucher residenzialità.

Servizi disponibili

Voucher da 600 euro al mese, per 24 mesi rinnovabili. La domanda si può fare su www.sceltasociale.it . Sarà possibile approfondire la misura e visionare anche un video tutorial, capace di accompagnare l’utente nei semplici passaggi per la compilazione della domanda.

Su www.sceltasociale.it l’utente dovrà caricare le Valutazioni competenti ottenute (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G., o Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D.) che presenti un punteggio sociale non inferiore a 7, e dichiarare di essere in possesso di I.S.E.E. sociosanitario valido (rilasciato nel 2023, scadenza 31-12) con un valore non superiore a 50.000 euro (65.000 euro se il destinatario è minorenne).

L’investimento

La Regione Piemonte fa sapere che nel 2022 è stato raggiunto il numero più alto di spesa per gli inserimenti nelle Rsa, passando dai 268 milioni di euro e 23 mila pazienti (2018) a 285 milioni e 31 mila pazienti (2022). Ha spiegato il presidente Cirio: “Utilizziamo 90 milioni di euro di fondi Ue che non erano mai stati impiegati in questo modo. Ci siamo fatti autorizzare da Bruxelles per un misura utile che aiuterà concretamente migliaia di famiglie e i loro cari”.

La nuova misura

Quanto serva lo ha spiegato l’assessore Marrone: “Dall’apertura della piattaforma quasi 300 anziani e disabili non autosufficienti hanno caricato la propria domanda sulla piattaforma di Scelta Sociale. Segno che questa misura può essere un aiuto concreto per chi non accedeva a contributi pubblici per questi servizi. Vogliamo mettere al centro la persona”.