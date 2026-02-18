Sport

Olimpiadi, Pellegrino dopo la 2^ medaglia nello sci di fondo: “Lascio in buone mani”

Feb 18, 2026


CORTINA (ITALPRESS) – Due medaglie per congedarsi, passando il testimone ai più giovani che avranno il compito di raccogliere la sua eredità. Il bronzo nella team sprint conquistato a Milano-Cortina assieme ad Elia Barp chiude la carriera olimpica di Federico Pellegrino. Una medaglia alla quale il 35enne poliziotto valdostano teneva tanto, così come l’altro bronzo conquistato nella staffetta maschile assieme allo stesso Barp oltre che con Martino Carollo e Davide Graz. E anche senza di lui, lo sci di fondo italiano potrà continuare a fare bene. Per Pellegrino un finale da sogno e anche i complimenti di un fuoriclasse come Johannes Klaebo, che si è detto orgoglioso di aver gareggiato contro di lui.
