In campo giovedì 6 aprile alle 16 allo stadio ‘Ferruccio’ di Seregno.

Juventus Next Gen alla ricerca di sé stessa, dopo la batosta interna con la capolista, e di preziosi punti playoff, ai quali non intende rinunciare, anche se il vero obiettivo stagionale pare essere la finale di ritorno di Coppa Italia serie C, martedì prossimo a Vicenza.

La squadra di Brambilla, oltre che dei soliti infortunati, sarà priva dello squalificato Compagnon (2 giornate), espulso con la Feralpisalò.

Di fronte avrà un cliente tutt’altro che facile, quel Sangiuliano City che vede la salvezza diretta a portata di mano e darà battaglia per fare punti utili ad uscire dalla zona playout. Ma nei due precedenti stagionali i bianconeri hanno vinto senza prendere gol.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – Al 12° posto con 46 punti (12 vinte, 10 pari, 13 perse, gol 40-43). Arriva dall’1-3 con la capolista Feralpisalò. In trasferta ha fatto 15 punti in 17 gare . Il tecnico Massimo Brambilla (50) ultimamente utilizza il 3-5-2 . Squalificato Compagnon (2). Miglior marcatore Pecorino (6).

Al (12 vinte, 10 pari, 13 perse, gol 40-43). Arriva dall’1-3 con la capolista Feralpisalò. ha fatto . Il tecnico (50) ultimamente utilizza il . Squalificato (2). Miglior marcatore (6). SANGIULIANO CITY – È 16° 41 punti (12 vinte, 5 pari, 18 perse, gol 38-44), in zona playout. Viene dalla sconfitta di Padova (2-0) dopo 3 risultati utili. In casa ha fatto 26 punti in 17 partite. Il tecnico Carmine Gautieri (52) ha sostituito Ciceri dalla 24^ e ha sempre utilizzato il 4-3-3 come il predecessore. Miglior marcatore Cogliati (6).

I PRECEDENTI

Sono 2: doppia vittoria Juve, gol 2-0.

doppia vittoria Juve, gol 2-0. ’22-’23 – In Coppa Italia a Seregno finì 1-0 per la Juve NG (35′ Cudrig). In campionato all’andata al ‘Moccagatta’ finì di nuovo 1-0 per i bianconeri (62′ Compagnon).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Fabrizio Ramondino (PA)

Assistenti: Francesco Picciche’ (TP) – Andrea Maria Masciale (Molfetta)

4° ufficiale: Mattia Rodighiero (VI)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Solo 1 con la squadra lombarda: Real Calepina-SG 0-1 (serie D, 19 gen ’22). Il sig. Ramondino, al 1° anno in C, non ha mai diretto la Juve.