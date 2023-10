Rinviate le gare di Juventus Next Gen e Alessandria. Multe per società e Benedetto, inibito Pedretti

Rinvio delle partite

Due settimane di stop per le convocazioni in nazionale. Colpa, o merito, della seconde squadre dei club di A che hanno sempre tanti convocati nelle varie nazionali, soprattutto giovanili.

Girone A – L’Alessandria, che avrebbe ospitato l’Atalanta U23 il 14 ottobre, si è vista spostare la gara con i baby-nerazzurri a martedì 31 ottobre (20.45) allo stadio Moccagatta. Una sosta benedetta per i grigi, alle prese con un ‘refreshing’ societario e di squadra, con 2 settimane di lavoro a disposizione. Prossimo impegno la trasferta con l’Albinoleffe sabato 21 ottobre (20.45).

Girone B – La Juve NG, che fra seconda squadra e Primavera vanta ben 15 convocati, ha visto rinviare a data da destinarsi la trasferta di Lucca del prossimo weelend. Il prossimo impegno sarà la gara casalinga col Perugia domenica 22 ottobre (ore 14).

Giudice sportivo e sanzioni

Mano pesante nei confronti dell’Alessandria per violazione delle N.O.I.F., già in estate, dopo la firma dal notaio per l’acquisto della società. Le violazioni riguardano la mancata fornitura di documentazione completa e idonea a comprovare i requisiti di onorabilità nonché la documentazione sufficiente a comprovare, anche sotto il profilo sostanziale, il requisito di solidità finanziaria.

Queste le sanzioni: 1 mese di inibizione per Alain Pedretti e 3.000 € di ammenda per Enea Benedetto, che in qualità di presidente, oltre a non presentare i documenti, non ha vigilato. Più 2.500 € di ammenda alla società Alessandria per responsabilità oggettiva. Da pagare entro 30 giorni.

Un bel salasso per i neo entrati acquirenti, che avranno anche la ‘ciliegina’ sulla torta: 100 € di multa per i bagni danneggiati dai tifosi allo stadio di Mantova. Salvo richiesta danni….