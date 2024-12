Razzoli “Crescere con lo sport fa vivere e condividere emozioni”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi sportivi abbiamo la responsabilità di trasmettere ai giovani quello che lo sport può regalare. Non c’è niente di meglio per un giovane che praticare sport. Crescere con lo sport ti fa vivere e condividere emozioni, crescere nei momenti più difficili”. Lo ha dichiarato l’ex sciatore azzurro Giuliano Razzoli, a margine del talk show “Fair Play Menarini – I campioni si raccontano” ambientato nella cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

