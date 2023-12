“Super Tele”, il nuovo album del cantautore Cabrio, di concezione indie, non è un disco scritto tutto d’un fiato, ma un collage di momenti vissuti con accenni di vita privata: “Questo album rappresenta molto per me, perché dentro ci sono brani che mi toccano particolarmente, in prima persona, e non solo storie ascoltate in giro”.

Produttori esecutivi del disco, che contiene 1 cover e 6 brani inediti, sono Antonio Stella e Stefano Radice, al quale è stato affidato anche il mastering e il missaggio. “Dinosauri” è il primo singolo estratto dall’album.

“Ho scelto un titolo un pò malinconico, per certi versi, ma che ha rappresentato davvero la mia adolescenza – spiega Cabrio – Duepuntozero, il mio album precedente, ha rappresentato la mia reale svolta verso un cammino più ponderato e maturo, e Super Tele ne è la conferma”.

Da sempre molto creativo e prolifico, il cantautore messinese Cabrio ha spesso pubblicato singoli che non hanno mai fatto parte dei suoi album: “Il profeta lo scrisse” (2017), “Io ci voglio credere” feat. Ricky Portera (2017), “Fly” feat. Dinastia (2017), “Fly” feat. Ricky Hombre Libre (2018), la cover “Il grande Mazinga” (2020) che ha riscosso una notevole attenzione, con più di 40.000 visualizzazioni su YouTube e passaggi in numerose radio nazionali e internazionali, la cover di “Magic Shop” (2021) dedicata al maestro Franco Battiato, “Scivola” (2021), “Anni ’90 (Max docet)” (2021) e “Dinosauri” (2022), il singolo di maggiore successo in quanto in pochi mesi ha realizzato più di 200.000 ascolti su Spotify, aggiudicandosi l’omonimo premio, premio che, a pochi mesi dall’uscita, riesce a raggiugere anche con il singolo “Veleno” (2023).

L’artista

Cabrio (Angelo Soraci), cantautore pop. Chitarrista apprezzato, ha suonato con Massimo Luca, Paolo Pilo e Ricky Portera. Partecipò nel 2014 alla semifinale nazionale del Cantagiro e a Sanremo Giovani, nel 2015 entrò tra i 60 finalisti al Festival, nel 2016 pubblicò il 1° ep autoprodotto, l’anno dopo l’associazione degli artisti “Cristoforo Colombo” di La Spezia gli conferì il premio Artista dell’anno 2017 per la sezione musica. Nel 2019 Cabrio vinse il contest “City of guitars” a Locarno (CH). Nel 2020 pubblicò il 2° ep, “Duepuntozero”. Il 14 aprile scorso il sindaco di Messina gli conferì un riconoscimento per i 20 anni dedicati alla musica, facendo il ‘bis’ il 29 luglio nella serata del “Premio Messina cinema 2023”.

Cabrio è anche ideatore, insieme alla giornalista Francesca Binfarè, della pagina di micro-recensioni musicali @leuovaindie, co-autore e co-conduttore del podcast Ca(l)cio e pepe.