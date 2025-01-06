Calcio Sport

Premio Granillo alla carriera al presidente della FIFA Infantino

Di

Set 6, 2025
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ricevuto il premio sportivo internazionale alla carriera intitolato a Oreste Granillo, giunto alla settima edizione, a Reggio Calabria, sua città d’origine dove gli è stata conferita anche la cittadinanza onoraria. A consegnare il premio è stata la figlia di Oreste Granillo, Maria Stella, insieme all’ideatore della kermesse, il giornalista Maurizio Insardà, e il presidente della giuria Italo Cucci, direttore editoriale dell’agenzia Italpress. “E’ un’emozione per me consegnare questo premio al presidente Infantino. Voglio ringraziare Maurizio Insardà che ogni anni porta avanti questa kermesse in memoria di papà” le parole di Maria Stella Granillo. “E’ un grande onore
ricevere questo premio dedicato ad un personaggio speciale e riceverlo dalla figlia è ancora più  particolare e speciale” ha detto Infantino.
gm/

Di

Articoli correlati

Sport

US Open: Sabalenka concede il bis, battuta Anisimova in finale

Set 7, 2025
Sport

Mondiali di volley femminili: Italia in finale dopo una gara fantastica col Brasile, 3-2

Set 6, 2025
Motori Sport

Formula Uno: pole di Verstappen a Monza davanti alle McLaren, Leclerc 4°

Set 6, 2025

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: il 20 settembre è il Click Day Buono VESTA

Set 7, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Il primo ministro giapponese Ishiba annuncia le dimissioni

Set 7, 2025
TOP NEWS

Svyrydenko “Colpita da bombardamenti russi sede del governo a Kiev”

Set 7, 2025
Costume & Società Cucina Video

Il formaggio spalmabile si prepara in casa

Set 7, 2025