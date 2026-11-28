LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – George Russell conquista la pole position nel Gran Premio del Qatar 2026 di Formula 1, firmando un super tempo in 1’21″695. Il britannico batte di +0″128 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, dominatore delle tre sessioni di prove libere, e si assicura la sua tredicesima pole in carriera. Le McLaren si candidano alla lotta per il podio con Lando Norris (+0″480) ed Oscar Piastri (+0″550), che sono rispettivamente terzo e quarto. La Red Bull di Isack Hadjar (+0″596) conferma l’ottimo passo in questo weekend, centrando il quinto crono e beffando il più blasonato compagno di box Max Verstappen, che accusa un gap di +0″637. Non bene le Ferrari che sono ad oltre un secondo dalla vetta della graduatoria: Charles Leclerc scatterà dalla settima casella, mentre Lewis Hamilton è addirittura nono dietro alla Racing Bulls di Arvid Lindblad; completa la top 10 Liam Lawson. Domani alle 17 prenderà il via la penultima gara stagionale sul tracciato di Losail.

– foto Ipa Agency –

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